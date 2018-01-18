16:23 | Футбол — РФПЛ

"Еще никогда тренировки "Локомотива" не выглядели столь завораживающе". Видео

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"Локомотив" сегодня рано утром провел разминку на берегу моря перед. Как отмечается в сообщении пресс-служба, еще никогда тренировки команды не выглядели столь завораживающе.  

Напомним, первый сбор "Локомотива" проходит с 12 по 28 января в Марбелье. Сегодня (начало в 18.00) красно-зеленые сыграют с "Люцерном", 23-го – с "Тяньцзинь Цюаньцзянь", а 27-го – с "Эстерсундом".

Трансляция матча "Локомотив" - "Люцерн"

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Материалы других СМИ
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