"Еще никогда тренировки "Локомотива" не выглядели столь завораживающе". Видео

"Локомотив" сегодня рано утром провел разминку на берегу моря перед. Как отмечается в сообщении пресс-служба, еще никогда тренировки команды не выглядели столь завораживающе.

Напомним, первый сбор "Локомотива" проходит с 12 по 28 января в Марбелье. Сегодня (начало в 18.00) красно-зеленые сыграют с "Люцерном", 23-го – с "Тяньцзинь Цюаньцзянь", а 27-го – с "Эстерсундом".

Рано утром провели разминку на берегу моря перед #ЛокоЛюцерн. Ещё никогда наши тренировки не выглядели столь завораживающе 😍#РЖДТренировочныеСборы pic.twitter.com/UP8KjwPorM – ФК Локомотив (@fclokomotiv) 18 января 2018 г.

Трансляция матча "Локомотив" - "Люцерн"