Ерохин и Анюков тренируются с ограничениями, Лунев - в общей группе

На базе "Зенита" в Удельном парке проходит тренировка сине-бело-голубых в преддверии матча 11-го тура чемпионата России с "Динамо". В занятии в общей группе принимает участие голкипер Андрей Лунев, получивший повреждение в игре с "Краснодаром" (2:1) и не сыграшим из-за этого в составе сборной.

Защитник Александр Анюков и полузащитник Александр Ерохин тренировались в зале с ограничениями, их участие в игре с "Динамо" под вопросом. Также матч в Москве, который состоится в воскресенье, 21 октября, пропустит дисквалифицированный Леандро Паредес.