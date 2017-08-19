Эрик Бикфалви: "Урал" способен выйти в Лигу Европы"

Нападающий "Урала" после матча 7-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:0) отметил, что команда может побороться за выход в еврокубки. Уральцы не потерпели ни одного поражения в стартовых играх первенства, сыграв в шести из них вничью.

- Нам надо понимать, что "Урал" - уже не маленькая команда, - цитирует ТАСС Бикфалви. - Мы выросли и должны показывать другое качество игры. Очень важно, что мы не проигрываем, но из-за постоянных ничьих у нас не самое лучшее положение в таблице. Я искренне верю, что мы можем достигнуть уровня Лиги Европы в ближайшее время.