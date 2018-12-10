Эрик Бикфалви: "Урал" хочет попасть в первую шестерку по итогам чемпионата"

Нападающий "Урала" Эрик Бикфалви отметил, что команда в матче 17-го тура РПЛ против "Динамо" (0:4) показала худшую игру в сезоне. Клуб из Екатеринбурга ушел на зимний перервы на восьмом месте, отставая от шестого "Ростова" на 2 очка.

- Это была худшая игра нашей команды в этом сезоне, - приводит ТАСС слова Бикфалви. - Сейчас нам нужно хорошо отдохнуть и показать все, на что мы способны, во второй части чемпионата. Мы были немного уставшими сегодня, но надо отдать должное "Динамо" - они сегодня играли очень хорошо и были лучше нас. Мы проигрывали почти все единоборства как в атаке, так и на своей половине поля.

После 17 игр екатеринбуржцы занимают восьмое место в турнирной таблице, отставая от идущего шестым "Ростова" на два очка. "Я думаю, что по итогам 17 туров мы могли быть выше в таблице. Мы потеряли очки в домашнем матче с "Анжи", "Крыльями Советов" и "Уфой". Мы хотим попасть в первую шестерку по итогам чемпионата, но сделать это будет тяжело.