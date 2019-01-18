Еременко прилетел с "Ростовом" в Катар

"Ростов" прилетел в Катар, где с 21 по 29 января пройдет Фонбет Кубок "Матч Премьер". в Нем также примут участие "Спартак", "Ростов" и "Локомотив".

Вместе с командой на сбор прилетел новичок Роман Еременко. Соглашение с 31-летним финном рассчитано на 2,5 года.

В ростовский клуб он перешел на правах свободного агента после того, как в начале января покинул "Спартак". К красно-белым Еременко присоединился 10 августа 2018 года. Он провел 7 матчей в составе красно-белых и отметился 1 голевой передачей.