Еременко прилетел с "Ростовом" в Катар

"Ростов" прилетел в Катар, где с 21 по 29 января пройдет Фонбет Кубок "Матч Премьер". в Нем также примут участие "Спартак", "Ростов" и "Локомотив".
Вместе с командой на сбор прилетел новичок Роман Еременко. Соглашение с 31-летним финном рассчитано на 2,5 года.
В ростовский клуб он перешел на правах свободного агента после того, как в начале января покинул "Спартак". К красно-белым Еременко присоединился 10 августа 2018 года. Он провел 7 матчей в составе красно-белых и отметился 1 голевой передачей.
Всем привет от Ромы 💪🏼👏 pic.twitter.com/u5TCeFALbe– Football Club Rostov (@rostovfc) 18 января 2019 г.
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