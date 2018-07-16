"Енисей" подписал хавбека сборной Албании Гавазая

23-летний полузащитник сборной Албании Энис Гавазай подписал контракт с "Енисеем", информирует официальный сайт клуба.

"Свою карьеру Гавазай начал в академии родного города Призрен, - говорится в сообщении. - Уже в 16-летнем возрасте он перешел в "Приштину", один из ведущих клубов страны. Через два года Гавазай пополнил состав бельгийского "Гента", где провел два сезона и вернулся на родину, подписав контракт с лидером местного чемпионата – "Скендербеу". В составе восьмикратного чемпиона Албании Гавазай провел за два сезона 78 матчей, 12 из которых в Лиге Европы, забил 6 мячей. Полузащитник был заигран за юношескую и молодежную сборные Албании, в 2018 году трижды вызывался в главную национальную команду. Гавазай может сыграть как на правом, так и на левом фланге полузащиты, его отличает высокая скорость и хороший дриблинг".