Эмануэль Маммана: "Смогу вернуться в сентябре"

Защитник "Зенита" Эмануэль Маммана заявил, что, по мнению врачей, он сможет вернуться на поле в сентябре. 22-летний аргентинец получил тяжелую травму в матче против "Ростова" 11 марта 2018 года.

- Врачи сказали, что я смогу вернуться в сентябре. Но я хочу точно знать, что восстановился, чтобы не допустить рецидива, - цитирует Мамману официальный сайт "Зенита". - Перед тем, как приступить к тренировкам и матчам, нужно полностью удостовериться, что все хорошо и повреждение зажило.

Защитник также считает, что богатый игровой опыт нового наставника петербургского клуба Сергея Семака должен помочь ему в тренерской деятельности.

- Семак был игроком высокого уровня, выступал в топ-клубах России и Европы, в том же ПСЖ. Он обладает огромным опытом, который поможет ему в тренерской деятельности. Все аргентинцы будут прислушиваться к его словам и будут делать все, чтобы команда смогла добиться результата, - сказал Маммана.

В минувшем сезоне Маммана провел 16 матчей в чемпионате России.

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