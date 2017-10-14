Элвер Рахимич: "Ничья с "Краснодаром" будет хорошим результатом для ЦСКА"

Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич в преддверии матча 13-го тура чемпионата России против "Краснодара" подчеркнул, что армейцы всегда играют на победу, несмотря на кадровые потери. По его словам, москвичам в борьбе за чемпионство будет сложно бороться с "Зенитом".

Напомним, встреча пройдет сегодня, 14 сентября. Начало - в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.

– С учетом всех кадровых потерь ничья станет хорошим результатом?

– Соглашусь. "Краснодар" – не мальчик для битья. Да и встреча пройдет при аншлаге, болельщики будут гнать хозяев вперед. Но ЦСКА всегда играет на победу. Я верю в ребят.

– Любая потеря очков сейчас идет на пользу "Зениту", который мчится к чемпионству. Хоть кто-то способен навязать сине-бело-голубым конкуренцию?

– "Локомотив" в этом сезоне выглядит неплохо, идет совсем рядом с лидером. Железнодорожники могут стать претендентами на титул. Не списываю и ЦСКА. Каждый год эксперты предрекают, что армейцы сдуются, однако этого не происходит. Еще мне нравится тот же "Краснодар". Возможно, воспрянет духом "Спартак".

Но всем будет тяжело тягаться с "Зенитом". У команды фактически два равнозначных состава, ей легче, чем остальным. Но раньше времени ее не стоит короновать. У клуба много европейских матчей, потеря очков неизбежна. (Павел ГУРЕВИЧ)

Полностью интервью Рахимича