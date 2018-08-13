Эльмир Набиуллин: "Кудряшов влетел в меня прямым голеностопом"

Защитник "Зенита" Эльмир Набиуллин подвел итоги первого тайма матча 3-го тура чемпионата России против "Рубина".

- Надо больше контролировать мяч, не получается зацепиться за него, - сказал Набиуллин в эфире канала "Матч премьер". - Думаю, подкорректируем игру во втором тайме.

- У вас было столкновение с Кудряшовым. Его заменили, как у вас здоровье?

- Я более-менее, он подкатился мне в голеностоп, не успевал к мячу, прямым голеностопом влетел в меня. У него - не знаю, что, наверное, все в порядке.

- Есть какие-то особые ощущения от игры на этом стадионе в другой форме.

- Да, четыре года играл здесь. Зрители тепло приняли, хорошо все.