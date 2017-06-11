Элдин Якупович: "Никогда не забуду время в "Локомотиве"

Вратарь "Халл Сити" Элдин Якупович отметил, что один раз пересекался с новым главным тренером команды Леонидом Слуцким. Голкипер рассказал, что не поддерживает связь с бывшими одноклубниками по "Локомотиву".

– Вы со Слуцким уже общались?

– После назначения – нет. Хотя в 2011 году пересеклись с ним в Греции, когда я выступал за "Арис". Мы играли с "Манчестер Сити" в Лиге Европы, но в заявку я не попал, поэтому смотрел за матчем с трибун. Там же я встретил Слуцкого – его ЦСКА спустя пару дней играл в Салониках с ПАОК. Ну, мы обменялись парой фраз: "привет", "как дела". Ничего особенного.

– Что вы знаете о Слуцком?

– Что он любит выигрывать трофеи. Кроме этого – почти ничего. Когда я был в "Локомотиве", он уже тренировал ЦСКА?

– Нет. Тогда он работал в "Москве".

– Да-да! Точно! "Локомотив" еще обыграл "Москву" в финале Кубка России. Я тогда играл.

– А тренировал вас тогда Анатолий Бышовец. Помните его?

– Помню. И Маслина (так Якупович называет Славолюба Муслина. – Прим. Г.Ч.) тоже помню. Он меня и взял в "Локомотив" в 2006 году, но я не всегда играл, а потом пришел русский тренер, с которым мы выиграли Кубок. Вообще время в России дало огромный жизненный опыт. Мне было 21, когда я приехал, не знал ни английского, ни русского. Все называли талантливым голкипером, но было трудно. Никогда не забуду то время.

– С кем-то из игроков того "Локомотива" общаетесь?

– Нет, ни с кем. (Гоша ЧЕРНОВ)

Полностью интервью Якуповича