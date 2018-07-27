Экс-защитник "Зенита" Ходжаниязов стал футболистом "Урала". 16 июня о переходе игрока объявляла "Балтика"

"Урал" заключил долгосрочный контракт с защитником Джамалдином Ходжаниязовым, сообщает пресс-служба клуба. Состав екатеринбуржцев 22-летний игрок пополнил на правах свободного агента.

Любопытно, что 16 июня о подписании однолетнего контракта с Ходжаниязовым объявляла "Балтика". Пресс-служба "Урала" отмечает, что игрок действительно "в нынешнем межсезонье находился в расположении калининградского клуба".

Ходжаниязов ранее играл за "Зенит", "Амкар", а также с 2015 по 2017 за датский "Орхус". В декабре 2017 он перешел в "Динамо" из Санкт-Петербурга (теперь "Сочи"), проведя за клуб восемь матчей в первенстве ФНЛ.

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