Егоров - о визите Шикунова в судейскую: "В этом нет ничего страшного. Это не запрещено. Он же не скандалил"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал информацию о том, что после матча 15-го тура российской премьер-лиги "Спартак" – "Крылья Советов" директор самарского клуба по развитию Александр Шикунов заходил в судейскую комнату, где высказал претензии к бригаде арбитров во главе с Владимиром Москалевым.

По мнению гостей, судья не назначил пенальти в ворота москвичей при счете 1:0 в пользу "Крыльев" за игру рукой нападающего красно-белых Зе Луиша в штрафной Артема Реброва.

– Появилась информация, что директор "Крыльев Советов" Александр Шикунов заходил после игры в судейскую.

– В этом нет ничего страшного. Это не запрещено. Он же не скандалил. Может быть, просто зашел поблагодарить. Мы с ним пообщались в подтрибунном помещении. Он меня спросил, можно ли зайти. Я разрешил. Никакого криминала. Мы же все цивилизованные люди. (Виталий Айрапетов)

Александр Егоров: "Рука Зе Луиша - 100-процентный пенальти. Гол Корниленко забит по правилам"

Директор по развитию "Крыльев Советов" заходил в судейскую после матча со "Спартаком"