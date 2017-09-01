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Егор Титов: ""Зенит" где-то вылезает за счет Кокорина"

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Август 2015 года. Егор ТИТОВ - тренер "Спартака".Егор Титов: "Спартак" не потерял шансов на титул, а "Зенит" – еще не чемпион"

Тренер "Енисея", легенда "Спартака" Егор Титов в интервью "СЭ" отметил, что пока рано называть "Зенит" чемпионом. По его словам, команда часто вылезает за счет нападающего Александра Кокорина.

– Сейчас в чемпионате есть "Зенит" и все остальные?

– Нет. "Ростов" показал, как можно играть против Питера, а "Утрехт" – как его обыгрывать. Набрал сумасшедшую форму Кокорин, и где-то за счет него "Зенит" вылезает.

– То есть с фразой "Зенит" – уже чемпион" вы не согласны?

– Ни в коем случае. Доживем до зимы, а потом посмотрим, кто как себя поведет на трансферном рынке. (Сергей ЕГОРОВ)

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Чупа-чупас

иксперд, однако...

23:40

Bibigon2000

попей бромантанчику,егорка,успокойся

23:36