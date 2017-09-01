Егор Титов: ""Зенит" где-то вылезает за счет Кокорина"

Тренер "Енисея", легенда "Спартака" Егор Титов в интервью "СЭ" отметил, что пока рано называть "Зенит" чемпионом. По его словам, команда часто вылезает за счет нападающего Александра Кокорина.

– Сейчас в чемпионате есть "Зенит" и все остальные?

– Нет. "Ростов" показал, как можно играть против Питера, а "Утрехт" – как его обыгрывать. Набрал сумасшедшую форму Кокорин, и где-то за счет него "Зенит" вылезает.

– То есть с фразой "Зенит" – уже чемпион" вы не согласны?

– Ни в коем случае. Доживем до зимы, а потом посмотрим, кто как себя поведет на трансферном рынке. (Сергей ЕГОРОВ)