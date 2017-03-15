19:14 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Егор Титов: "Если попадаем в топ-6 лучших чемпионатов Европы - значит, растем"

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Бывший полузащитник "Спартака" и сборной России Егор Титов в интервью "СЭ" подчеркнул, что уровень чемпионата России растет. Напомним, с сезона-2018/19 Россию в Лиге чемпионов будут представлять три клуба.

– Как относитесь к тому, что теперь Россию в Лиге чемпионов будут представлять три клуба?

– Здорово, что теперь два российских клуба напрямую попадают в групповой турнир, а третий начнет выступление с отборочного раунда. Это красивая история для чемпионата России, повышает престиж лиги. Многие говорили, что отечественный футбол умирает. Где-то мы не самые лучшие, но если попадаем в топ-6 лучших чемпионатов Европы – значит, растем. (Сергей АСТАХОВ)

Егор Титов: "Измайлов мог блистать в Европе, как Аршавин"

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Vladimir Semenovich

А какого ты и твой Спартак имеет отношение к росту? Ах да целых 0,5 очка, с таким багажом евроочков вы абсолютные паразиты. Вас нельзя допускать к еврокубкам - вы все обгадите, не ужели вы спартаковцы этого не понимаете? Спартак упал во вторую сотню рейтинга УЕФА, а дальше будет еще хуже, ведь там нет продажных российских судей, а без них вы никуда.

20:14

баламошка

Мы в спорте только вниз растём с распадом совка.

19:33

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