Егор Титов: "Если попадаем в топ-6 лучших чемпионатов Европы - значит, растем"

Бывший полузащитник "Спартака" и сборной России Егор Титов в интервью "СЭ" подчеркнул, что уровень чемпионата России растет. Напомним, с сезона-2018/19 Россию в Лиге чемпионов будут представлять три клуба.

– Как относитесь к тому, что теперь Россию в Лиге чемпионов будут представлять три клуба?

– Здорово, что теперь два российских клуба напрямую попадают в групповой турнир, а третий начнет выступление с отборочного раунда. Это красивая история для чемпионата России, повышает престиж лиги. Многие говорили, что отечественный футбол умирает. Где-то мы не самые лучшие, но если попадаем в топ-6 лучших чемпионатов Европы – значит, растем. (Сергей АСТАХОВ)

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