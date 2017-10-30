Эффектный гол Ванека принес "Уфе" победу над "Рубином"

"Уфа" дома обыграла "Рубин" (2:1) в матче 15-го тура чемпионата России. На гол полузащишитника гостей Гекдениза Карадениза хозяева ответили точными ударам хавбеков Дмитрия Стоцкого и Ондржея Ванека. Победный мяч на 89-й минуте Ванек провел эффектным ударом со штрафного.

Уфимцы продлили беспроигрышную серию до пяти матчей (3 победы, 2 ничьих). Казанцы, в свою очередь, в пяти последних играх одержали 1 победу, один раз сыграв вничью и потерпев три поражения. "Уфа" впервые в истории обыграла "Рубин" в матчах чемпионата страны.

Благодаря этой победе "Уфа" поднялась на 7-е место в турнирной таблице премьер-лиги, а "Рубин" продолжает располагаться на 9-й строчке.

Чемпионат России

Премьер-лига

15-й тур

"Уфа" - "Рубин" - 2:1 (1:1)

Голы: Карадениз, 3 (0:1). Стоцкий, 36 (1:1). Ванек, 89 (2:1).

"Уфа": Беленов, Живоглядов (Засеев, 89), Аликин, Никитин, Табидзе (Кротов, 66), Сухов, Салатич, Пауревич, Ванек (Карп, 90+2), Стоцкий, Игбун.

"Рубин": Рыжиков, Сигурдссон, Гранат, Сорокин, Бауэр, М`Вила, Камболов, Рочина, Гекдениз (Жемалетдинов, 66), Кудряшов (Кузьмин, 83), Азмун (Канунников, 60).

Предупреждения: Салатич, 42. Ванек, 67. Абдулавов, 74. Живоглядов, 83. Бауэр, 88.

Судьи: ИВАНОВ (Ростов-на-Дону). Лебедев (Санкт-Петербург), Глот (Ярославль).

30 октября. Уфа. Стадион "Нефтяник".

Запасные "Уфы" и "Рубина" устроили потасовку //

Трансляция матча "Уфа" - "Рубин" //

Турнирная таблица чемпионата России - здесь