Эффектный гол Ванека принес "Уфе" победу над "Рубином"

"Уфа" дома обыграла "Рубин" (2:1) в матче 15-го тура чемпионата России. На гол полузащишитника гостей Гекдениза Карадениза хозяева ответили точными ударам хавбеков Дмитрия Стоцкого и Ондржея Ванека. Победный мяч на 89-й минуте Ванек провел эффектным ударом со штрафного.
Уфимцы продлили беспроигрышную серию до пяти матчей (3 победы, 2 ничьих). Казанцы, в свою очередь, в пяти последних играх одержали 1 победу, один раз сыграв вничью и потерпев три поражения. "Уфа" впервые в истории обыграла "Рубин" в матчах чемпионата страны.
Благодаря этой победе "Уфа" поднялась на 7-е место в турнирной таблице премьер-лиги, а "Рубин" продолжает располагаться на 9-й строчке.
Чемпионат России
Премьер-лига
15-й тур
Голы: Карадениз, 3 (0:1). Стоцкий, 36 (1:1). Ванек, 89 (2:1).
"Уфа": Беленов, Живоглядов (Засеев, 89), Аликин, Никитин, Табидзе (Кротов, 66), Сухов, Салатич, Пауревич, Ванек (Карп, 90+2), Стоцкий, Игбун.
"Рубин": Рыжиков, Сигурдссон, Гранат, Сорокин, Бауэр, М`Вила, Камболов, Рочина, Гекдениз (Жемалетдинов, 66), Кудряшов (Кузьмин, 83), Азмун (Канунников, 60).
Предупреждения: Салатич, 42. Ванек, 67. Абдулавов, 74. Живоглядов, 83. Бауэр, 88.
Судьи: ИВАНОВ (Ростов-на-Дону). Лебедев (Санкт-Петербург), Глот (Ярославль).
30 октября. Уфа. Стадион "Нефтяник".
Запасные "Уфы" и "Рубина" устроили потасовку //
Трансляция матча "Уфа" - "Рубин" //
Турнирная таблица чемпионата России - здесь
bvp
Бекиичу нужно успокоиться. Все, что происходит - это закономерно, его поступки не должны были остаться безнаказанными. Все проходит, и это пройдет, и будет лучше.
19:21
ЮКИ
сразу по назначению чурбан-берды главтренером я отписал здесь:место В 10-ке за Счастье будет!так оно и выходит!
19:06
Паснаход
Пьеса Горького "На дне". Состав очень приличный, чтобы вот так сливать всем подряд.
18:59
shpasic
Бердыев - бох! но Ванёк всё испортил)
18:52