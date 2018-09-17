Дзюба рассказал о разнице между молодыми футболистами и старичками

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба в интервью "Афиша Daily" отметил, что представители нынешнего поколения не выходят на улицу и не общаются друг с дружкой. По его словам, именно на улице закаляется характер будущего профессионального игрока.

– А в чем вообще разница между молодыми футболистами и вами – старичками?

– Мы росли на улицах: играли в казаков-разбойников, с утра до вечера рубились в футбол. А нынешнее поколение – чересчур много соцсетей, чересчур много компьютеров, вот этих вот игр. Они не выходят на улицу, не общаются друг с дружкой. На улице ведь все равно закаляется характер. То есть ты выходил [оттуда] не изнеженный: тебе нужно было выживать, тебя могли старшие обидеть – нужно было уметь дать отпор. В тех же казаков-разбойников попробуй побегать, а если поймают – чего только с тобой не сделают! А когда, наоборот, ты водишь, думаешь: "Только попадитесь мне!" Мне кажется, что это намного круче! И в прятки играли.

Я и сейчас с детьми своими выхожу во двор, стараюсь всех ребят собрать и поиграть во что-то. Главное, чтобы занимались спортом, бегали, играли в футбол, баскетбол – не важно. Движение, движение, движение! Движение – это жизнь. А сидеть возле компьютера и мышку передвигать – мне кажется, это неинтересно.

Ранее Дзюба назвал самого смешного знакомого футболиста.

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