Дзюба назвал самого смешного знакомого футболиста

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба в интервью "Афиша Daily" рассказал, кого считает самым смешным футболистом, не считая себя.

– Вы славитесь своим чувством юмора. Давайте раз и навсегда: кто самый смешной футболист, кроме вас?

– Самый смешной вот (показывает рукой) – мой друг, Ваня Комиссаров. Он тоже футболист, вратарь, воспитанник "Спартака" (последним клубом Комиссарова был "Армавир". - Прим. "СЭ"). Вот лучше юмора, чем у него, я ни у кого не видел. И отмечу еще Леонида Викторовича Слуцкого – тоже потрясающее чувство юмора.

– Смотрите стендапы?

– Иногда. Что-то есть хорошее, мне нравится.

– Сам бы не хотел попробовать?

– Нет, это тяжело. Надо готовиться, делать заготовки, а я все-таки больше человек-экспромт, то есть как пойдет. Заранее ни к чему не готовлюсь. Если что-то возникает в голове, то я и говорю. Так и рождаются мои шутки. А специально сидеть и думать – это тяжело.

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