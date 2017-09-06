Джорджо Д’Урбано: "Глушаков, Комбаров, Промес и Зе Луиш - супербегуны!"

Тренер "Спартака" по физподготовке Джорджо Д’Урбано сказал, что во время тренировок спортзале бразильцы ведут себя не так вальяжно, как во время упражнений с мячом. Специалист отметил, что зал можно сравнить с церковью – тут не должно быть отвлекающих факторов.

– Думаю, команда готова к такому ритму (две игры в неделю. – Прим. "СЭ"). Но нужно учитывать тот факт, что у нас не так много игроков, чтобы свободно производить ротацию.

– Проводите ли вы индивидуальные беседы с игроками?

– Постоянно. И так было со всеми моими спортсменами. Считаю это совершенно естественным. Спортсмен может задать какие-то вопросы. Например, почему в определенный момент времени идет такая интенсивная нагрузка. Конечно, футболисты стремятся больше работать с мячом, это нормально.

– На тренировках заметно, как вальяжно ведут себя бразильцы. В зале они такие же?

– Нет. Мы даже убрали музыку во время тренировок. Парни должны работать. Я люблю, чтобы меня слышали, когда что-то говорю. Футболисты должны концентрироваться на том, что делают. Мое мнение: когда игрок входит в зал, это, как если бы он вошел в церковь. Никаких отвлекающих факторов. Вы же не можете писать заметки в ночном клубе или на дискотеке, так?

– Кто в команде самый сильный физически? У кого лучшие результаты?

– Сложный вопрос. Здесь мы говорим о мышечной силе – о мощи, которая измеряется в ваттах. В "Спартаке" по этому показателю лучший Кутепов. За ним идет Зе Луиш. На поле же одни из лучших всегда Глушаков и Комбаров. А согласно последним тестам, которые мы проводили, победил вообще Боккетти. Эти парни – Глушаков, Комбаров, Промес, Зе Луиш – каждый матч пробегают более 11 км. Супербегуны!