Джон Терри: "С удовольствием был гостем на матче "Спартака"

Бывший капитан "Челси" Джон Терри поделился впечатлениями от посещения игры 9-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Ростовом" (0:1). Встреча прошла 30 сентября в Москве на стадионе "Открытие Арена".

- С удовольствием был гостем на матче "Спартака", - написал в Инстаграме Терри.

Ранее 37-летний англичанин еще раз извинился перед красно-белыми за решение не переходить в московский клуб.

По информации Mirror, что Терри возглавил молодежную команду "Челси" (U-23).

"Будущий главный тренер!" Болельщики "Спартака" обсуждают появление Терри на матче с "Ростовом" //



Терри приехал на "Спартак". Зачем?