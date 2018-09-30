"Будущий главный тренер!" Болельщики "Спартака" обсуждают появление Терри на матче с "Ростовом"

В эти минуты проходит игра 9-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Ростовом". Встреча проходит в Москве на стадионе "Открытие Арена". На матче присутствует бывший защитник "Челси" Джон Терри. 12 сентября сорвался его переход в "Спартак".

Болельщики красно-белых активно обсуждают приезд Терри в Москву в социальных сетях. "СЭ" публикует самые интересные мнения фанатов, не содержащие при этом ненормативной лексики.

kopylov_andrew88: Пусть переодевается и на поле!

serge_nicolaev: Для чего же ты Джон приехал?

xantonxxo: Молодец, только раньше бы) припозднился

k_oleg17: Когда пранк зашел слишком далеко, но ты уже не можешь остановиться

m_i_l_i_s: Ничего себе,доехал всё-таки)

pavel.lebedev78: Во втором тайме выйдет

alexlipinskiy: Ааааа-будущий главный тренер московского "Спартака"!!!!

sergejbbfcsm: А зачем его пригласили??? Для каких целей???

spiffy_remo: Вот завтра его назначат вместо Гераскина

lya_matyusa: Надо в тренерский штаб его, чтобы защитников тренировал

radiovov: Зачем приехал, зачем приехал... он свободный агент, никому не нужен, ничем не занят, а тут Ростов играет

muddafugaz: Подумал и решился на лям согласиться?

russia_1155: Зимний трансфер Спартака

"Спартак" - "Ростов": онлайн-трансляция матча

