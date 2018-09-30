"Будущий главный тренер!" Болельщики "Спартака" обсуждают появление Терри на матче с "Ростовом"

В эти минуты проходит игра 9-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Ростовом". Встреча проходит в Москве на стадионе "Открытие Арена". На матче присутствует бывший защитник "Челси" Джон Терри. 12 сентября сорвался его переход в "Спартак".
Болельщики красно-белых активно обсуждают приезд Терри в Москву в социальных сетях. "СЭ" публикует самые интересные мнения фанатов, не содержащие при этом ненормативной лексики.
kopylov_andrew88: Пусть переодевается и на поле!
serge_nicolaev: Для чего же ты Джон приехал?
xantonxxo: Молодец, только раньше бы) припозднился
k_oleg17: Когда пранк зашел слишком далеко, но ты уже не можешь остановиться
m_i_l_i_s: Ничего себе,доехал всё-таки)
pavel.lebedev78: Во втором тайме выйдет
alexlipinskiy: Ааааа-будущий главный тренер московского "Спартака"!!!!
sergejbbfcsm: А зачем его пригласили??? Для каких целей???
spiffy_remo: Вот завтра его назначат вместо Гераскина
lya_matyusa: Надо в тренерский штаб его, чтобы защитников тренировал
radiovov: Зачем приехал, зачем приехал... он свободный агент, никому не нужен, ничем не занят, а тут Ростов играет
muddafugaz: Подумал и решился на лям согласиться?
russia_1155: Зимний трансфер Спартака
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https://www.instagram.com/p/BoWwPb-H7Ty/?hl=ru&taken-by=fcsm_official