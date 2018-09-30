Терри прокомментировал неожиданное появление на матче "Спартака"

Бывший защитник "Челси" Джон Терри рассказал, зачем прилетел в Москву на матч 9-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Ростовом". По словам 37-летнего англичанина, ему интересно посмотреть на красно-белых со стороны.

"В России у меня появился клуб, за которым я слежу. Слежу совершенно недавно и мне было интересно посмотреть на него со стороны. Я не могу сказать, что являюсь болельщиком, так как мое сердце принадлежит "Челси", однако симпатии к "Спартаку" я имею и еще раз хочу извиниться за принятое решение", - цитирует Терри сайт болельщиков "Челси".

В сентябре Терри мог подписать контракт со "Спартаком". В последний момент он отказался от предложения. Англичанин заявил, что принял такое решение после разговора с семьей.

Ранее Mirror сообщал, что Терри возглавил молодежную команду "Челси" (U-23).

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