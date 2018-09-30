СМИ: Терри возглавил молодежную команду "Челси"

Бывший игрок "Челси" Джон Терри возглавил молодежную команду клуба (U-23), сообщает Mirror. На этом посту он сменил Джоди Морриса, который теперь работает с Фрэнком Лэмпардом в "Дерби Каунти".

37-летний игрок будет зарабатывать 800 тысяч фунтов за сезон. Терри выступал за "Челси" с 1998 по 2017 год, после чего провел сезон в "Астон Вилле".

В сентябре Терри мог подписать контракт со "Спартаком". В последний момент он отказался от предложения. Англичанин заявил, что принял такое решение после разговора с семьей.