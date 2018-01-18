Джикию увезли в больницу

Защитник "Спартака" Георгий Джикия на карете скорой помощи был отправлен в больницу. Футболист получил повреждение во время товарищеского матча с "Шанхай Шанган" в рамках первого зимнего сбора в Дубае.
При падении 24-летний защитник сборной России издал крик, а потом держался за колено и не сдерживал слезы. Спартаковец покинул поле на носилках, его унесли к машине скорой помощи. Футболист был заменен на Сальваторе Боккетти.
Страшный крик Джикии. Защитник "Спартака" получил серьезную травму. Видео//
Трансляция матча "Спартак" – "Шанхай Шанган"
Залез. Подошёл Джано, Кутепов. Чтобы вы знали: Джикия смеётся. pic.twitter.com/VRqVkYHWCk– Alexander Muyzhnek (@Muyzhnek) 18 января 2018 г.
NapoliFC
Ну теперь Кутепова срочно надо будет выводить на уровень. И парочку ЦЗ надо срочно покупать, теперь уже без вариантов. Имхо надо все таки Беляева брать из Арсенала, он хоть и средней паршивости, но за то с паспортом и опыт имеет.
19:19