Защитник "Спартака" Георгий Джикия продемонстрировал чеканку мяча в тренажерном зале римской клиники. Игрок продолжает восстановление после травмы крестообразных связок, полученной 17 января в контрольной игре с "Шанхай Шанган" (0:1). Он перенес операцию и пропустит ориентировочно полгода.
Джикия уже жонглирует мячом 👍 pic.twitter.com/0z7WA6szgX– СЭ Спартак (@spartak_se) 6 февраля 2018 г.
AMKAR_glyshim_pivo_y_lar'ka
второго такого страшилы в центр обороны нам не найти)
00:07
AMKAR_glyshim_pivo_y_lar'ka
нондролончик колим и сидим тихо, чтобы еврокомисары не унюхали.... восстановление 3 месяца и к усачу на сборы
00:05
shpasic
а сальто, как Оланаре, делать не может?
00:00
muchacho
А можно еще и так: Джикия уже выпивает с соседом. Или: Джикия уже стоит в пробке. Или: Джикия уже сходил в ночной клуб. Или: Джикия уже возится с племянником. Или: Джикия уже отметил, что вчера снегу намело... Уроды
23:34 6 февраля
Kot, kotoryi
Давай, Жора! Поправляйся скорее!
23:30 6 февраля