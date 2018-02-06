23:23 6 февраля | Футбол — РФПЛ

Джикия уже жонглирует мячом

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Защитник "Спартака" Георгий Джикия продемонстрировал чеканку мяча в тренажерном зале римской клиники. Игрок продолжает восстановление после травмы крестообразных связок, полученной 17 января в контрольной игре с "Шанхай Шанган" (0:1). Он перенес операцию и пропустит ориентировочно полгода.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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AMKAR_glyshim_pivo_y_lar'ka

второго такого страшилы в центр обороны нам не найти)

00:07

AMKAR_glyshim_pivo_y_lar'ka

нондролончик колим и сидим тихо, чтобы еврокомисары не унюхали.... восстановление 3 месяца и к усачу на сборы

00:05

shpasic

а сальто, как Оланаре, делать не может?

00:00

muchacho

А можно еще и так: Джикия уже выпивает с соседом. Или: Джикия уже стоит в пробке. Или: Джикия уже сходил в ночной клуб. Или: Джикия уже возится с племянником. Или: Джикия уже отметил, что вчера снегу намело... Уроды

23:34 6 февраля

Kot, kotoryi

Давай, Жора! Поправляйся скорее!

23:30 6 февраля