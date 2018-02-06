Защитник "Спартака" Георгий Джикия продемонстрировал чеканку мяча в тренажерном зале римской клиники. Игрок продолжает восстановление после травмы крестообразных связок, полученной 17 января в контрольной игре с "Шанхай Шанган" (0:1). Он перенес операцию и пропустит ориентировочно полгода.

Джикия уже жонглирует мячом 👍 pic.twitter.com/0z7WA6szgX – СЭ Спартак (@spartak_se) 6 февраля 2018 г.