Джикия и Ананидзе продолжают тренироваться по индивидуальной программе

"Спартак" на официальном сайте сообщил, что команда после выходного, который был предоставлен игрокам 20 апреля, продолжила подготовку к матчу 27-го тура чемпионата России против "Ахмата". В общей группе работал защитник Илья Кутепов, который пропустит встречу с грозненцами из-за дисквалификации.

Отмечается, что защитник Георгий Джикия и полузащитник Джано Ананидзе, продолжающие восстанавливаться от травм крестообразных связок, работали по индивидуальной программе. С полевыми игроками тренировались и два голкипера - Александр Селихов и Артем Ребров.

Матч "Спартак" - "Ахмат" состоится в понедельник, 23 апреля, и начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.