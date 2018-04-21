14:14 21 апреля | Футбол — РФПЛ

Джикия и Ананидзе продолжают тренироваться по индивидуальной программе

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"Спартак" на официальном сайте сообщил, что команда после выходного, который был предоставлен игрокам 20 апреля, продолжила подготовку к матчу 27-го тура чемпионата России против "Ахмата". В общей группе работал защитник Илья Кутепов, который пропустит встречу с грозненцами из-за дисквалификации.

Отмечается, что защитник Георгий Джикия и полузащитник Джано Ананидзе, продолжающие восстанавливаться от травм крестообразных связок, работали по индивидуальной программе. С полевыми игроками тренировались и два голкипера - Александр Селихов и Артем Ребров.

Матч "Спартак" - "Ахмат" состоится в понедельник, 23 апреля, и начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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Дополнительная информация

http://spartak.com/news/2018-04-21-krasno-belyye_gotovyatsya_k_matchu_s_akhmatom/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 27-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

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