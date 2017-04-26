Дзагоев заменен в матче с "Локомотивом" из-за травмы

В первом тайме 25-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Локомотивом" поле из-за травмы покинул полузащитник Алан Дзагоев. Футболист держался за заднюю поверхность бедра и сам попросить о замене. Вместо него на 17-й минуте на поле вышел Кирилл Набабкин.

Напомним, что подобное повреждение Дзагоев получил в товарищеском матче сборной России с Бельгией (3:3) 28 марта, после чего выбыл на три недели. Хавбек вернулся в строй только в игре предыдущего тура чемпионата – 21 апреля против "Уфы".

Добавим, что на 11-й минуте игры с "Локо" Дзагоев открыл счет в матче. Этот мяч стал для него вторым в этом розыгрыше чемпионата страны.

В воскресенье, 30 апреля, армейцев ждет еще одно дерби – с лидером премьер-лиги "Спартаком".

"СЭ" ведет трансляцию матча ЦСКА – "Локомотив"