Два азербайджанских клуба претендуют на Карадениза

Полузащитник "Рубина" Гекдениз Карадениз может продолжить карьеру в чемпионате Азербайджана, сообщает azerisport.com. По информации источника, в услугах 38-летнего турецкого хавбека заинтересованы два клуба местной премьер-лиги, названия которых не раскрываются.

Отметим, что контракт Карадениза с "Рубином" рассчитан до лета 2018 года. Сам хавбек не планирует завершать карьеру.

Полузащитник выступает за клуб из столицы Татарстана с 2008 года. За это время он стал двукратным чемпионом России, а также по разу завоевал Кубок и Суперкубок России. В составе казанцев он принял участие в 294 матчах, забив 50 мячей.