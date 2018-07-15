Дубль Луценко помог "Динамо" разгромить "Арминию"

"Динамо" в товарищеском матче на сборе в Австрии разгромило "Арминию" (4:1). У бело-голубых дубль на счету Евгения Луценко, еще по голу на свои счета записали Евгений Марков и Константин Рауш. У проигравших единственный мяч на счету Свена Шипплока.

Товарищеский матч

"Динамо " – "Арминия" – 4:1 (1:1)

Голы: Марков, 22 (1:0). Шипплок, 40 – с пенальти (1:1). Луценко, 71 – с пенальти (2:1). Луценко, 81 (3:1). Рауш, 87 (4:1).

"Динамо": Шунин, Рыков (Хольмен, 46), Темников (Грулев, 58), Козлов, Рауш, Шуньич (Осипенко, 69), Соу (Москвичев, 46), Тетте (Липовой, 84), Панченко, Марков (Соснин, 66), Терехов (Луценко, 66).

Предупреждение: Тетте, 52.

Судья: Шписс (Австрия).

15 июля. Австрия.