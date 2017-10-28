Доменико Кришито: ""Зенит" должен на поле доказывать, что может выиграть чемпионат и Лигу Европы"

Защитник "Зенита" Доменико Кришито связал высокую результативность парнтера по команде Александра Кокорина с тем, что тот стал играть в центре нападения. В этом сезоне форвард сине-бело-голубых в 21 матче забил 15 мячей.

– Как бы вы описали "Зенит" Манчини?

– Это непросто. Манчини сразу попытался привить дух победителя, объяснил, что важно хорошо начать чемпионат, и с этим мы справились, – цитирует "Фонтанка.ру" Кришито. – Пришло много новых игроков, которым непросто адаптироваться к новому чемпионату. Задача у нас одна – побеждать в каждом матче. Вот в воскресенье у нас будет очередная возможность. Важнейшая игра дома (29 октября "Зенит" дома встретится с "Локомотивом". – Прим. "СЭ").

– Про этот "Зенит" журналисты и болельщики говорят, что он точно должен выиграть чемпионат и что он может выиграть Лигу Европы. А что говорят футболисты?

– Да, это действительно говорят другие люди, а мы, футболисты, должны доказывать это на поле. Мы знаем, что мы сильная команда.

– У вас есть объяснение, что случилось с Кокориным? В этом сезоне это просто новый игрок.

– Он сменил позицию. Он в прошлом году играл на фланге, а он должен играть в центре. Он прекрасно входит в штрафную, использует это пространство.

– Вы и Анюков – два ветерана команды. Как изменился "Зенит" за эти годы?

– Да, я давно в "Зените". У "Зенита" всегда был дух победителя. С этой точки зрения ничего не изменилось. Мистер сразу же назначил меня капитаном, это дополнительная ответственность, но я к ней готов.

– Ну шутят же, что функция капитана – это обменяться вымпелами и обсудить премиальные.

– Да нет. Это не так. Я как капитан должен много говорить с командой, давать советы. Естественно, будучи самым старым легионером, я такие советы даю, когда ребята просят. Так что функций у капитана намного больше.