Доменико Кришито: "Большая честь играть за "Зенит" - один из самых важных клубов Европы"

Капитан "Зенита" Доменико Кришито заявил, что не сожалеет о несостоявшемся переходе в "Интер" в 2015 году. Вместе с тем, 30-летний защитник отметил, что пока не задумывался о продлении контракта с питерцами. Действующее соглашение рассчитано до конца сезона-2017/18.

- Думал, что останусь в "Зените" на пару лет, не больше, - цитирует CalcioNews24 Кришито. - Но я здесь спустя 208 матчей. Я всегда находил для себя что-то хорошее: город, фанаты, инфраструктура. А новый стадион впечатляющ. Думаю ли я продлить контракт? Он истекает в 2018 году. Я пока не думаю об этом. Когда меня позовут на переговоры, я обсужу все со своим агентом.

Вернулся бы я в Италию, если бы не Роберто Манчини? Клуб подтвердил, что я ему нужен. Было несколько предложений, но меня убедили остаться. Сожалею ли я, что не перешел в "Интер" в 2015 году? Тогда клубы не смогли договориться. Трансферная стоимость была высокой. Возможно, я упустил шанс, но не жалею. Я провел больше 200 матчей за "Зенит" - рекорд среди защитников. Для меня большая честь - играть за один из самых важных клубов Европы.