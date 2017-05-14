До "Ростова" два года без домашних поражений обходился только "Спартак"

"Ростов" завершил домашний сезон победой над "Рубином" и стал всего вторым клубом в российской истории, избежавшим неудач на своем поле в двух чемпионатах подряд. Ростовчане не знают поражений в родных стенах в рамках премьер-лиги 31 матч – с 2 мая 2015 года, когда три очка с "Олимпа-2" увез "Терек". Более продолжительную беспроигрышную серию на своем поле выдавал только "Спартак", впервые уступивший дома в 1995 году, – в 47-й встрече.

Казанцы Янн М'Вила и Максим Канунников своими голами во втором тайме лишили "Ростов" шанса установить два российских рекорда. По пропущенным голам ростовчане сравнялись с ЦСКА (по 15 мячей) и потеряли возможность стать самым надежным клубом, как на своем стадионе (у "Локомотива"-2002 – 2 пропущенных гола), так и в истории чемпионатов (у железнодорожников 15 лет назад было 14 пропущенных голов). (Кирилл БУРДАКОВ)

Клубы, не потерпевшие дома поражений в чемпионате России