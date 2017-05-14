21:07 | ФУТБОЛ — РФПЛ

До "Ростова" два года без домашних поражений обходился только "Спартак"

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"Ростов" завершил домашний сезон победой над "Рубином" и стал всего вторым клубом в российской истории, избежавшим неудач на своем поле в двух чемпионатах подряд. Ростовчане не знают поражений в родных стенах в рамках премьер-лиги 31 матч – с 2 мая 2015 года, когда три очка с "Олимпа-2" увез "Терек". Более продолжительную беспроигрышную серию на своем поле выдавал только "Спартак", впервые уступивший дома в 1995 году, – в 47-й встрече.

Казанцы Янн М'Вила и Максим Канунников своими голами во втором тайме лишили "Ростов" шанса установить два российских рекорда. По пропущенным голам ростовчане сравнялись с ЦСКА (по 15 мячей) и потеряли возможность стать самым надежным клубом, как на своем стадионе (у "Локомотива"-2002 – 2 пропущенных гола), так и в истории чемпионатов (у железнодорожников 15 лет назад было 14 пропущенных голов). (Кирилл БУРДАКОВ)

Клубы, не потерпевшие дома поражений в чемпионате России

Сезон

Клуб

И

В

Н

П

М

О

%

Место

1992

Спартак

13

10

3

0

35-8

23

88,46

1-е

 

Текстильщик

15

11

4

0

24-7

26

86,67

10

1993

Ротор

17

15

2

0

41-12

32

94,12

2-е

 

Спартак

17

14

3

0

52-6

31

91,18

1-е

 

Динамо

17

11

6

0

47-16

28

82,35

3-е

1994

Спартак

15

13

2

0

52-6

28

93,33

1-е

1998

Спартак

15

11

4

0

32-8

37

82,22

1-е

2001

Спартак

15

10

5

0

28-8

35

77,78

1-е

2002

Локомотив

15

12

3

0

26-3

39

86,67

1-е

2005

ЦСКА

15

12

3

0

31-8

39

86,67

1-е

 

Рубин

15

9

6

0

25-9

33

73,33

4-е

2006

Спартак

15

11

4

0

36-16

37

82,22

2-е

2009

Локомотив

15

10

5

0

26-10

35

77,78

4-е

2012/13

Анжи

15

10

5

0

30-15

35

77,78

3-е

2015/16

Ростов

15

11

4

0

22-7

37

82,22

2-е

2016/17

Ростов

15

11

4

0

24-4

37

82,22

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 28-й тур
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Табунщик

serzheo Ну как же без Спартака то? Без псевдонародной никак не обойтись, в каждой бочке затычка. Скоро изжога начнется на одно только название. 21:30=========== Ренни, скорая помощь вашим желудкам, рассасывает кислоту, глядишь вместе с изжогой и зависть пройдет

21:55

regiment

serzheo Ну как же без Спартака то? Без псевдонародной никак не обойтись, в каждой бочке затычка. Скоро изжога начнется на одно только название.=============== а ещё не началась? странно...

21:35

serzheo

Ну как же без Спартака то? Без псевдонародной никак не обойтись, в каждой бочке затычка. Скоро изжога начнется на одно только название.

21:30