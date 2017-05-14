До "Ростова" два года без домашних поражений обходился только "Спартак"

"Ростов" завершил домашний сезон победой над "Рубином" и стал всего вторым клубом в российской истории, избежавшим неудач на своем поле в двух чемпионатах подряд. Ростовчане не знают поражений в родных стенах в рамках премьер-лиги 31 матч – с 2 мая 2015 года, когда три очка с "Олимпа-2" увез "Терек". Более продолжительную беспроигрышную серию на своем поле выдавал только "Спартак", впервые уступивший дома в 1995 году, – в 47-й встрече.
Казанцы Янн М'Вила и Максим Канунников своими голами во втором тайме лишили "Ростов" шанса установить два российских рекорда. По пропущенным голам ростовчане сравнялись с ЦСКА (по 15 мячей) и потеряли возможность стать самым надежным клубом, как на своем стадионе (у "Локомотива"-2002 – 2 пропущенных гола), так и в истории чемпионатов (у железнодорожников 15 лет назад было 14 пропущенных голов). (Кирилл БУРДАКОВ)
Клубы, не потерпевшие дома поражений в чемпионате России
|
Сезон
|
Клуб
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
%
|
Место
|
1992
|
Спартак
|
13
|
10
|
3
|
0
|
35-8
|
23
|
88,46
|
1-е
|
|
Текстильщик
|
15
|
11
|
4
|
0
|
24-7
|
26
|
86,67
|
10-е
|
1993
|
Ротор
|
17
|
15
|
2
|
0
|
41-12
|
32
|
94,12
|
2-е
|
|
Спартак
|
17
|
14
|
3
|
0
|
52-6
|
31
|
91,18
|
1-е
|
|
Динамо
|
17
|
11
|
6
|
0
|
47-16
|
28
|
82,35
|
3-е
|
1994
|
Спартак
|
15
|
13
|
2
|
0
|
52-6
|
28
|
93,33
|
1-е
|
1998
|
Спартак
|
15
|
11
|
4
|
0
|
32-8
|
37
|
82,22
|
1-е
|
2001
|
Спартак
|
15
|
10
|
5
|
0
|
28-8
|
35
|
77,78
|
1-е
|
2002
|
Локомотив
|
15
|
12
|
3
|
0
|
26-3
|
39
|
86,67
|
1-е
|
2005
|
ЦСКА
|
15
|
12
|
3
|
0
|
31-8
|
39
|
86,67
|
1-е
|
|
Рубин
|
15
|
9
|
6
|
0
|
25-9
|
33
|
73,33
|
4-е
|
2006
|
Спартак
|
15
|
11
|
4
|
0
|
36-16
|
37
|
82,22
|
2-е
|
2009
|
Локомотив
|
15
|
10
|
5
|
0
|
26-10
|
35
|
77,78
|
4-е
|
2012/13
|
Анжи
|
15
|
10
|
5
|
0
|
30-15
|
35
|
77,78
|
3-е
|
2015/16
|
Ростов
|
15
|
11
|
4
|
0
|
22-7
|
37
|
82,22
|
2-е
|
2016/17
|
Ростов
|
15
|
11
|
4
|
0
|
24-4
|
37
|
82,22
|
?
Табунщик
serzheo Ну как же без Спартака то? Без псевдонародной никак не обойтись, в каждой бочке затычка. Скоро изжога начнется на одно только название. 21:30=========== Ренни, скорая помощь вашим желудкам, рассасывает кислоту, глядишь вместе с изжогой и зависть пройдет
21:55
regiment
serzheo Ну как же без Спартака то? Без псевдонародной никак не обойтись, в каждой бочке затычка. Скоро изжога начнется на одно только название.=============== а ещё не началась? странно...
21:35
serzheo
Ну как же без Спартака то? Без псевдонародной никак не обойтись, в каждой бочке затычка. Скоро изжога начнется на одно только название.
21:30