10:54 | Футбол — РПЛ

Дмитрия Тарасова могут привлечь к уголовной ответственности

Дмитрий Тарасов. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Дмитрий Тарасов. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов на протяжении шести лет не выплачивает бывшей жене Оксане алименты. 31-летний футболист должен отдать более 15 миллионов рублей. 

"23 ноября 2011 года Преображенским районным судом Москвы было вынесено решение о взыскании алиментов с Тарасова. В результате перечисления алиментов не в полном объеме за шесть лет накопилась задолженность свыше 15 млн рублей", - цитирует ТАСС адвоката бывшей жены Тарасова Сергея Жорина 

По его словам, "Локомотив", куда был передан исполнительный лист, отказался гасить задолженность, сославшись на финансовые проблемы. 

"Тарасов после получения претензии обратился в суд с иском об уменьшении размера алиментов в четыре раза и о пересчете накопившегося долга. В настоящее время мы передаем исполнительный лист для исполнения в службу судебных приставов и будем добиваться принудительного взыскания задолженности с футболиста.

В случае дальнейшего уклонения от уплаты алиментов мы будем добиваться привлечения Тарасова к уголовной ответственности по статье 157 УК РФ ("Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей", максимальное наказание - лишение свободы на срок до 1 года) и лишения родительских прав", - добавил Жоркин, который также является адвокатом жены полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова Дарьи.

11 октября нападающий "Зенита" Александр Кокорин и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев были задержаны до 8 декабря и помещены в СИЗО "Бутырка" за участие в двух драках в центре Москвы.

14 октября стало известно о задержании игроков "Крыльев Советов" Евгения Башкирова и Георгия Тигиева за вождение в нетрезвом состоянии. Последний подозревается в употреблении амфетамина.

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Дополнительная информация

https://tass.ru/obschestvo/5673965

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