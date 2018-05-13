Дмитрий Живоглядов: "Мы вошли в историю"

Защитник "Уфы" Дмитрий Живоглядов, оформивший дубль в матче 30-го тура чемпионата России против "Тосно" (5:0), поделился впечатлениями от победы. Благодаря этому результату команда из столицы Башкортостана заняла шестое место в турнирной таблице и вышла в Лигу Европы.

– Какие вопросы, комментарии, видите какое настроение у всех, – сказал Живоглядов.

– Напряжение было перед матчем?

– Небольшое чувствовалось, потому что если нет напряжения, то значит что-то не так. На эту игры мы настраивались как на последнюю, видите, что получилось. Все рады, болельщики вон что делают.

– Что чувствует участник Лиги Европы?

– Ничего не чувствую, молодцы, что потрудились на славу, вошли в историю республики.

– Ходят разговоры, что вы можете покинуть команду, так ли это?

– Я не знаю ничего по этому поводу.

-Как часто на тренировках бьете штрафные?

– Мы отрабатываем после тренировок, вот решил, получилось так, хорошо, что решил. (Иван УРАЛЬСКИЙ)