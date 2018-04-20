Дмитрий Тарасов: "Сделать предложение Анастасии решил перед зимним отпуском"

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов в интервью клубной пресс-службе рассказал о том, как сделал предложение Анастасии. Пара в скором времени ждет пополнения.
- Дима, когда ты решился сделать предложение любимой?
- Перед зимним отпуском. Начал планировать все заранее, а от Насти держал в секрете.
Анастасия: - Я ни о чем не догадывалась! Мы прилетели на Мальдивы, просто отдыхали. В один из вечеров Дима устроил романтический ужин… И сделал предложение!
Дмитрий: - Ну а свадьбу мы уже планировали, исходя из футбольного календаря. Уложились в выходные между сборами.
Анастасия: - Нам было важно сыграть свадьбу до поста. Мы венчались, а в пост этого делать нельзя. К событию готовились в оперативном режиме. Все хлопоты оказались очень приятными: свадебное платье, цветовая гамма торжества, рассадка гостей... Справилась я быстро: у меня уже был четкий свадебный образ. С прической и макияжем решила давно – доверилась знающим людям, с которыми уже сотрудничала. Так что удалось избежать нервозных моментов. Милые девичьи заботы!
День торжества пролетел очень быстро! Важно, что смогли приехать бабушка, дедушка, родители. Свадьба была веселой и душевной!
ТолькоТоронто
Вот зачем здесь эта информация про биомусор??? Бузов не отличался никогда ни умом, ни футбольными навыками...Желтуха какая то .
18:45 20 апреля
engaer
А чем еще, кроме смены баб и футболки с Путиным в момент конфликта с Турцией славен Тарасов? Карточек много получает? Ах, да! С какой-то бабой судился. После вечеринки в ресторане не разъехались на парковке на своих мерсах/БМВ. Всё. Больше и вспомнить не о чем. Какой футбол?
18:02 20 апреля
Ara-gorn
КолобокКолобков......В данном случае вряд ли подходит слово "переплюнет" ;-))))
17:51 20 апреля
КолобокКолобков
В постели то поди Настюха Бузову не переплюнет...
17:43 20 апреля
BeeBop
Как в том анекдоте: я седьмой раз женат и опять удачно...
17:35 20 апреля
Шуваловец
какая привычка жениться
17:31 20 апреля