Дмитрий Тарасов: "Полагаю, Кокорин и Мамаев уже раскаялись"

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов считает, что правосудие должно разобраться в деле нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева. Оба футболиста попали в СИЗО, против них заведены дела после избиения нескольких человек в Москве.
– Случай с Саней Кокориным и Пашей Мамаевым. Никому такого не пожелаю – 2 месяца в заключении, сильный удар по форме, если не по большему... – написал в своем Инстаграме Тарасов. – Мы живем в правовом государстве, давайте разбираться в таких вещах справедливо и без давления со стороны. Это же правосудие, а не гладиаторские бои, где толпа жаждет хлеба и зрелищ. Еще раз, никому бы в такой ситуации не желал оказаться. Наказание человека, если все живы и целы, не может вызывать радость. Полагаю, ребята уже раскаялись и осознали недопустимость подобного, надо поступать по справедливости...
Эта неделя была полна спортивных новостей, хотя напрямую с результатами связана и не была. Сначала случай с Саней Кокориным и Пашей Мамаевым. Никому такого не пожелаю - 2 месяца в заключении, сильный удар по форме, если не по большему... Мы живем в правовом государстве, давайте разбираться в таких вещах справедливо и без давления со стороны. Это же правосудие, а не гладиаторские бои, где толпа жаждет хлеба и зрелищ. Еще раз, никому бы в такой ситуации не желал оказаться. Наказание человека, если все живы и целы, не может вызывать радость. Полагаю, ребята уже раскаялись и осознали недопустимость подобного, надо поступать по справделивости... Вторая также спортивная тема, ставшая чем-то большим - бой нашего чемпиона 💂♀@khabib_nurmagomedov Вышел и показал, как надо. Был лучше во всех компонентах, посмотрите старые бои и этот - как он прибавил в стойке... А по поводу провокаций и последующего прыжка из октагона - все наш президент уже правильно сказал: мы все можем так прыгнуть, что мало не покажется! 😉Все по делу🇷🇺