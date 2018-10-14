Дмитрий Тарасов: "Полагаю, Кокорин и Мамаев уже раскаялись"

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов считает, что правосудие должно разобраться в деле нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева. Оба футболиста попали в СИЗО, против них заведены дела после избиения нескольких человек в Москве.

– Случай с Саней Кокориным и Пашей Мамаевым. Никому такого не пожелаю – 2 месяца в заключении, сильный удар по форме, если не по большему... – написал в своем Инстаграме Тарасов. – Мы живем в правовом государстве, давайте разбираться в таких вещах справедливо и без давления со стороны. Это же правосудие, а не гладиаторские бои, где толпа жаждет хлеба и зрелищ. Еще раз, никому бы в такой ситуации не желал оказаться. Наказание человека, если все живы и целы, не может вызывать радость. Полагаю, ребята уже раскаялись и осознали недопустимость подобного, надо поступать по справедливости...

Кокорин и Мамаев. Главное по теме. Онлайн