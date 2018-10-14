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Дмитрий Тарасов: "Полагаю, Кокорин и Мамаев уже раскаялись"

Дмитрий Тарасов и Федор Смолов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Дмитрий Тарасов и Федор Смолов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Полузащитник "Локомотива"  Дмитрий Тарасов считает, что правосудие должно разобраться в деле нападающего "Зенита"  Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара"  Павла Мамаева. Оба футболиста попали в СИЗО, против них заведены дела после избиения нескольких человек в Москве.

– Случай с Саней Кокориным и Пашей Мамаевым. Никому такого не пожелаю – 2 месяца в заключении, сильный удар по форме, если не по большему... – написал в своем Инстаграме Тарасов. – Мы живем в правовом государстве, давайте разбираться в таких вещах справедливо и без давления со стороны. Это же правосудие, а не гладиаторские бои, где толпа жаждет хлеба и зрелищ. Еще раз, никому бы в такой ситуации не желал оказаться. Наказание человека, если все живы и целы, не может вызывать радость. Полагаю, ребята уже раскаялись и осознали недопустимость подобного, надо поступать по справедливости...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Эта неделя была полна спортивных новостей, хотя напрямую с результатами связана и не была. Сначала случай с Саней Кокориным и Пашей Мамаевым. Никому такого не пожелаю - 2 месяца в заключении, сильный удар по форме, если не по большему... Мы живем в правовом государстве, давайте разбираться в таких вещах справедливо и без давления со стороны. Это же правосудие, а не гладиаторские бои, где толпа жаждет хлеба и зрелищ. Еще раз, никому бы в такой ситуации не желал оказаться. Наказание человека, если все живы и целы, не может вызывать радость. Полагаю, ребята уже раскаялись и осознали недопустимость подобного, надо поступать по справделивости... Вторая также спортивная тема, ставшая чем-то большим - бой нашего чемпиона 💂‍♀@khabib_nurmagomedov Вышел и показал, как надо. Был лучше во всех компонентах, посмотрите старые бои и этот - как он прибавил в стойке... А по поводу провокаций и последующего прыжка из октагона - все наш президент уже правильно сказал: мы все можем так прыгнуть, что мало не покажется! 😉Все по делу🇷🇺

Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23) 14 Окт 2018 в 5:08 PDT

Кокорин и Мамаев. Главное по теме. Онлайн

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