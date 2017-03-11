Дмитрий Стоцкий: "Игроки "Уфы" уже сами в раздевалке смеются, как у нас так получается"

Полузащитник "Уфы" Дмитрий Стоцкий после победы над "Крыльями Советов" (1:0) в матче 19-го тура заявил, что три очка дались команде очень тяжело. Футболист отметил, что "Уфа" не боится предстоящей игры против "Краснодара".

– Очень тяжелая игра, тяжело нам давалась, – цитирует Rusfootball.info Стоцкий. – Возможно, сказался тот факт, что забили быстрый гол. Потом они перехватили инициативу, мы вынуждены были много обороняться. У нас были моменты, чтобы спокойнее закончить, а так было непросто в конце. "Крылья" варьировали схему, нас об этом предупреждали, для нас это сюрпризом не стало.



– Следующий матч с "Краснодаром". Что можете сказать об этой команде?



– Хорошая команда, которая играет в еврокубках, тем более прошли дальше. Топ-клуб нашей страны, понятно, что будет очень тяжелая встреча. Мы не боимся их, поедем за положительными эмоциями. Плюс там красавец-стадион, на котором из наших футболистов еще никто не играл.



– В прошлой гостевой игре "Краснодару" уступили, на что стоит сделать акцент в этот раз?



– Там у нас была другая команда, в том числе в психологическом плане, а в игре за это время мы прибавили. От той команды, которая уступила 0:4, мало что осталось.



– Четвертая победа подряд со счетом 1:0?



– Уже сами в раздевалке смеемся, как мы это делаем. Получается забивать и не пропускаем. Лучше четыре раз по 1:0, чем один раз 0:4.