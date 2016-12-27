Дмитрий Шляхтин: "Зенит" мог забрать Цаллагова летом бесплатно, но решил заплатить за него сейчас"

Председатель совета директоров "Крыльев Советов" Дмитрий Шляхтин заявил, что доволен трансфером защитника Ибрагима Цаллагова в "Зенит" в зимнее трансферное окно, так как за футболиста клуб сможет получить деньги. Ранее сообщалось, что за 26-летнего игрока петербургский клуб готов заплатить порядка 300 тысяч евро. Цаллагов выступает за "Крылья" с 2009 года, а в текущем сезоне провел 17 матчей, в которых отметился голевой передачей.

– В соответствии с футбольным законодательством за полгода до истечения соглашения любой игрок имеет право вести переговоры с другими клубами, – цитирует "ВолгаНьюс" Шляхтина. – Поэтому "Зенит" мог забрать Цаллагова у нас совершенно бесплатно, с условием, что он перешел бы в питерский клуб по окончании текущего сезона. "Зенит" захотел взять его сейчас, а не ждать полгода, и "Крылья" получат от питерского клуба средства за трансфер игрока. Это лучше, чем если бы он ушел бесплатно.

Мы очень хотели, чтобы Ибрагим продолжил карьеру в "Крыльях", что он прекрасно знал, но это его решение, которое мы уважаем. Цаллагов был верен "Крыльям" многие годы, в том числе после вылета команды в ФНЛ. Мы ведем работу по усилению состава, в том числе с учетом ухода Цаллагова. Новички будут.