Дмитрий Селюк: "Урал" отказался от Джафара?! Просто игрок подписал контракт с другим клубом"

Дмитрий Селюк, представитель нападающего Абдуллы Джафара, не стал комментировать слова президента "Урала" Григория Иванова о том, что клуб не стал подписывать контракт с уроженцем Буркина-Фасо. 18-летний форвард проходил просмотр в коллективе из Екатеринбурга.

– Что значит "Урал" отказался подписывать с ним контракт? Я даже не хочу это комментировать, – сказал Селюк. – Просто Джафар подписал соглашение с другим клубом. С каким? Когда вы узнаете название команды, все вопросы сами собой отпадут. Через день, думаю, все узнаете. А "Урал"... Нет, не хочу ничего пока говорить.

Напомним, что Джафар принял участие в первом зимнем сборе ЦСКА и сыграл в товарищеском матче с "Воленом" (3:0). После того как армейцы отказались от услуг футболиста, он отправился на просмотр в "Актобе". (Виталий АЙРАПЕТОВ)