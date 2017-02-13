"Урал" не стал подписывать контракт с Джафаром

Президент "Урала" Григорий Иванов сообщил, что клуб принял решение не подписывать контракт с 18-летним нападающим Абдуллой Джафаром. Уроженец Буркина-Фасо проходил просмотр в коллективе из Екатеринбурга.

"Джафар покинул "Урал", мы приняли решение не подписывать контракт с игроком", – цитирует ТАСС Иванова.

Напомним, что Джафар принял участие в первом зимнем сборе ЦСКА и сыграл в товарищеском матче с "Воленом" (3:0). После того как армейцы отказались от услуг футболиста, он отправился на просмотр в "Актобе".