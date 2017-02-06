15:41 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Урал" просматривает Джафара

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"Урал" просматривает 18-летнего нападающего Абдуллу Джафара. Об этом сообщил агент игрока из Буркина-Фасо Дмитрий Селюк.

– Джафар находится на просмотре в "Урале". Сейчас сложно сказать, будет ли подписан контракт или нет, – цитирует ТАСС Селюка.

Сегодня Джафар принял участие в товарищеском матче с "Уфой", отыграв первый тайм.

Также на просмотре в екатеринбургской команде находится 20-летний защитник молодежной сборной Грузии Джемал Табидзе. Права на игрока принадлежат бельгийскому "Генту".

Напомним, что Джафар принял участие в первом зимнем сборе ЦСКА и сыграл в товарищеском матче со "Воленом" (3:0). После того как армейцы отказались от услуг футболиста, он отправился на просмотр в "Актобе".

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3999835

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КОММЕНТАРИИ (4)
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serenky25

С Джафаром понятно. Как там Аладин и Абу?

17:14

Басист

Верните Джафара в ЦСКА, у них же напов дефицит.

17:00

hant64

Этот многострадальный Джафар уже в какого-то комического персонажа превращается - то ли клоуна, то ли шута. Или это Селюк клоун?

16:29

serzheo

Не пойму - то ли плакать то ли смеяться. Росфутбол нужно либо закрывать и не морочить людям головы, либо прекратить издевательства.

16:24

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