"Урал" просматривает Джафара

"Урал" просматривает 18-летнего нападающего Абдуллу Джафара. Об этом сообщил агент игрока из Буркина-Фасо Дмитрий Селюк.
– Джафар находится на просмотре в "Урале". Сейчас сложно сказать, будет ли подписан контракт или нет, – цитирует ТАСС Селюка.
Сегодня Джафар принял участие в товарищеском матче с "Уфой", отыграв первый тайм.
Также на просмотре в екатеринбургской команде находится 20-летний защитник молодежной сборной Грузии Джемал Табидзе. Права на игрока принадлежат бельгийскому "Генту".
Напомним, что Джафар принял участие в первом зимнем сборе ЦСКА и сыграл в товарищеском матче со "Воленом" (3:0). После того как армейцы отказались от услуг футболиста, он отправился на просмотр в "Актобе".
serenky25
С Джафаром понятно. Как там Аладин и Абу?
17:14
Басист
Верните Джафара в ЦСКА, у них же напов дефицит.
17:00
hant64
Этот многострадальный Джафар уже в какого-то комического персонажа превращается - то ли клоуна, то ли шута. Или это Селюк клоун?
16:29
serzheo
Не пойму - то ли плакать то ли смеяться. Росфутбол нужно либо закрывать и не морочить людям головы, либо прекратить издевательства.
16:24