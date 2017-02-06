"Урал" просматривает Джафара

"Урал" просматривает 18-летнего нападающего Абдуллу Джафара. Об этом сообщил агент игрока из Буркина-Фасо Дмитрий Селюк.

– Джафар находится на просмотре в "Урале". Сейчас сложно сказать, будет ли подписан контракт или нет, – цитирует ТАСС Селюка.

Сегодня Джафар принял участие в товарищеском матче с "Уфой", отыграв первый тайм.

Также на просмотре в екатеринбургской команде находится 20-летний защитник молодежной сборной Грузии Джемал Табидзе. Права на игрока принадлежат бельгийскому "Генту".

Напомним, что Джафар принял участие в первом зимнем сборе ЦСКА и сыграл в товарищеском матче со "Воленом" (3:0). После того как армейцы отказались от услуг футболиста, он отправился на просмотр в "Актобе".