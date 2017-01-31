Дмитрий Селюк: "Траоре лучше играть против Месси в Испании, чем против Это'О в Турции"

Агент ивуарийского нападающего Ласина Траоре Дмитрий Селюк отметил, что у его клиента был вариант перейти из ЦСКА в "Бешикташ". В итоге форвард, права на которого принадлежат "Монако", отправился в аренду в хихонский "Спортинг".

– Понимаю, что в первое время ему будет сложно, – подчеркнул Селюк. – Практически месяц он был в отпуске. А испанский чемпионат в самом разгаре. Тренеру придется поработать с Ласина, привести его в необходимые кондиции. Думаю, много времени на это не понадобится.

– Ранее вы говорили и о других вариантах для футболиста.

– Было три-четыре варианта. В зимнее трансферное окно не так много клубов, готовых тратить деньги. К примеру, аренда в Англию была исключена из-за невозможности получить разрешение на работу.

– Что помешало переходу в "Бешикташ"?

– Испания оказалась оптимальным вариантом. Играть на "Сантьяго Бернабеу" и "Камп Ноу" против Криштиану Роналду и Месси намного лучше, чем встретиться в Анталье с Это'О, согласны? Так что в Турции Траоре всегда успеет поиграть, у него пока не тот возраст. (Сергей АСТАХОВ)

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