Дмитрий Полоз: "Восхищался Измайловым, поэтому перешел в "Локомотив"

Нападающий "Зенита" Дмитрий Полоз в интервью клубной пресс-службе рассказал о том, что он в детстве он хотел стать банкиром. По его словам, любимым футболистом был форвард "Ливерпуля" Майкл Оуэн.

- В детстве хотелось стать банкиром, казалось, что у них денег больше, - сказал Полоз. - Не хотелось стать пожарным или полицейским. Когда мне было 14 лет, я переезжал в "Локомотив". Уже тогда поставил себе четкую цель стать футболистом. У меня было много соблазнов, но приходилось отказываться от них.

Любимым футболистом в детстве был Майкл Оуэн, когда он играл за "Ливерпуль". У меня были все игры с ним. А на новый год папа мне подарил его майку. Из российских футболистов восхищался Маратом Измайловым из "Локомотива". Поэтому и переехал туда. У него была прекрасная техника, в России так никто не играл.