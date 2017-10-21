Дмитрий Парфенов: "Тосно" всегда отталкивается от себя"

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов перед матчем 14-го тура чемпионата России против "Ростова" отметил, что на команде никак не сказались тренировки на синтетическом поле. Специалист также добавил, что "лесники" всегда отталкиваются от своей игры.

– Мы всегда отталкиваемся от себя, изучаем соперника, но это не значит, что побежим всех удивлять, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Парфенов. – Тренировки на синтетическом поле? Мы понимали, что у нас есть какие-то бытовые проблемы, но мы об этом не думаем. Если мы будем зацикливаться на таких вещах, то забудем о футболе. Эти темы мы не трогаем.

Трансляция матча "Тосно" - "Ростов"