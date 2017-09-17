Дмитрий Парфенов: "Сейчас моя самая родная команда - "Тосно"

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов после матча 10-го тура чемпионата России против "Спартака" (2:2) сказал, что слышал болельщиков красно-белых, которые скандировали его фамилию. По его мнению, в этой игре его команде вернулось за те игры, в которых тосненцы недобрали очки.

- Довольны результатом, достигнутым за треть чемпионата?

- После такого матча мысли не об этом. Работы много. Путь у нас один - работать и терпеть.

-Слышали, как фан-сектор "Спартака" скандировал вашу фамилию? Для вас матч против бывшей команды был особенным?

- Мне был важен результат с точки зрения набора очков. У нас непростая ситуация. Были игры, когда мы должны были набирать больше очков. Видимо, сегодня что-то вернулось за те потери. Это премьер-лига - тут нет "своих" и "чужих" очков. Мы пока не такой большой клуб - мы маленькие, но гордые. Хотя сейчас не хочется громких слов и лозунгов. А скандирования я слышал и подошел к болельщикам. Восемь лет отдал этому клубу. Как любой нормальный человек я испытываю к нему особые чувства, но на время игры отключился от этого. Сейчас моя самая родная команда - это "Тосно".

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