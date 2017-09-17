Массимо Каррера: "Что произошло? Спросите у игроков!"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера считает, что его команда упустила победу над "Тосно" (2:2) в матче 10-го тура чемпионата России не из-за плохого физического состояния. Итальянский специалист заверил, что его игроков ждет серьезный разговор.

Красно-белые сыграли вничью, ведя по ходу встречи со счетом 2:0. Оставшиеся на 29-й минуте вдесятером после удаления Виталия Шахова тосненцы забили два мяча за четыре минуты в концовке.

- Что произошло? Спросите у игроков, - сказал Каррера во флеш-интервью. - Мы провели матч, который готовили. Физическая готовность здесь ни при чем, мы бегали до конца матча. Не это - причина пропущенных нами голов. О причинах надо спрашивать игроков, у меня нет объяснений.

- В этом сезоне "Спартак" очень много пропускает в концовках матчей. Есть ли в этом какая-то закономерность?

- Физические кондиции здесь ни при чем. Это подход и поведение игроков. Они должны подумать над этим.

- Вы быстро отреагировали на удаление в составе "Тосно", практически мгновенно выпустив Промеса. Почему торопились с заменой?

- У "Тосно" был один нападающий. Не было смысла играть в три защитника.

- Будет ли серьезный разговор с командной после такого матча?

- Конечно же, да. Завтра я поговорю с командой. Постараюсь понять, какие мотивации будут в дальнейшем.

Трансляция матча "Тосно" - "Спартак"

"Тосно" вдесятером вырвал ничью в мачте со "Спаратком"