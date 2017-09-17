Массимо Каррера: "Что произошло? Спросите у игроков!"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера считает, что его команда упустила победу над "Тосно" (2:2) в матче 10-го тура чемпионата России не из-за плохого физического состояния. Итальянский специалист заверил, что его игроков ждет серьезный разговор.
Красно-белые сыграли вничью, ведя по ходу встречи со счетом 2:0. Оставшиеся на 29-й минуте вдесятером после удаления Виталия Шахова тосненцы забили два мяча за четыре минуты в концовке.
- Что произошло? Спросите у игроков, - сказал Каррера во флеш-интервью. - Мы провели матч, который готовили. Физическая готовность здесь ни при чем, мы бегали до конца матча. Не это - причина пропущенных нами голов. О причинах надо спрашивать игроков, у меня нет объяснений.
- В этом сезоне "Спартак" очень много пропускает в концовках матчей. Есть ли в этом какая-то закономерность?
- Физические кондиции здесь ни при чем. Это подход и поведение игроков. Они должны подумать над этим.
- Вы быстро отреагировали на удаление в составе "Тосно", практически мгновенно выпустив Промеса. Почему торопились с заменой?
- У "Тосно" был один нападающий. Не было смысла играть в три защитника.
- Будет ли серьезный разговор с командной после такого матча?
- Конечно же, да. Завтра я поговорю с командой. Постараюсь понять, какие мотивации будут в дальнейшем.
Трансляция матча "Тосно" - "Спартак"
"Тосно" вдесятером вырвал ничью в мачте со "Спаратком"
Chrome
Каррера поплыл. Раньше никогда на игроков не валил. Не важно, по делу или без.
15:29
майор99
П_о_в_а_р ///Леонид Викторович, по слухам, будет не против вернуться на Родину. В Спартак его самое оно.====На Открывашке кресла не выдержат раскачивающегося пельменя )))
15:29
Thomas_Boy_
Кто призывает уволить Карреру, тот есть провокатор и конебомж. "Спартак" - чемпион и неумолимо идет к новому чемпионству. Неудачи - временное явление. Они у всех есть. Надо терпеть и верить. ОУКБ неотвратим.
15:28
Mermeland
Плохие игроки! Плохие!
15:28
Aliment
спекся итальянец... собственно кроме как коллевтив настраивать может ли он чегойнито?? не уверен..а ежель он начинает коллевтив сливать прилюдно, то и хана ему... я вот за "Динамо" болею, но пожалуй и пятачкам посочуйствую..
15:27
HerculesKolya
Динамо, ЦСКА, Локомотив, Марибор, теперь вот Тосно! Спартак сильнее всех этих клубов! Но что в головах игроков происходит в последние 10 минут это фантастика просто! В итоге уже потеряно 10 очков в премьер-лиге и 2 в ЛЧ!
15:26
waleriy
Федун и каррера-чемодан -вокзал-италия.
15:26
П_о_в_а_р
FINIX 2-0 с Динамо, 2-0 с Локо, 2-0 с Тосно. в результате две ничьи на последних минутах и поражение. ------------------------------------ Спросите у игроков.
15:26
FINIX
2-0 с Динамо, 2-0 с Локо, 2-0 с Тосно. в результате две ничьи на последних минутах и поражение. Это уже тенденция, причём устойчивая.
15:25
П_о_в_а_р
КБ-братюни? Ну что, начинаем компанию по "Каррера - геть!" (готов возглавить), или обождём пока? дадим возможность исправиться. Может кто лично пообщается в стиле "Макарон, иди сюда на..."? Ну накипело. К тому ж Леонид Викторович, по слухам, будет не против вернуться на Родину. В Спартак его самое оно.
15:22
футбол>2018
Дайте Карере поработать!!!!Федун, ты им зарплаты еще подними, так они и на поле выходить не будут!!!!
15:22
)V(ax
Хотя нет, в одном предложении правильно, в другом нет. Интересный подход редакторов)))
15:21
Obl2007
Вообщем-слов нет...
15:21
конь-людоед
Ждем обещанных фото из раздевалки...Жаль детям до 16 их нельзя будет смотреть
15:20
Obl2007
Не надо было Таски убирать ! Итак дыра в обороне ! А петковича оставил !
15:20
П_о_в_а_р
МАССИМО КАРРЕРА: "ЧТО ПРОИЗОШЛО? СПРОСИТЕ У ИГРОКОВ!" -------------------- Опа. Такой не при делах весь. пущай убирается. Леонид Викторович придёт, он такого не скажет.
15:19
Headliner85
Как говорил Швондер- Это какой-то...позор.
15:18
velikiy knyaz
Днище из днища
15:16
Valmont0710
Чемодан -вокзал-сапог
15:15
savour
физрук обезглавил защитную линию, убрав с поля самого толкового защитника, а провал свалил на игроков.
15:13
shpasic
спросите у игрочишек.
15:13
passerby
Этих игроков выпускаешь ты - пустышка...
15:11
henri71
Что будете делать дальше? Не знаю, спросите у игроков!
15:11
velikiy knyaz
Домой, домой, ой-ой-ой
15:10