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15:05 | Футбол — РФПЛ

Массимо Каррера: "Что произошло? Спросите у игроков!"

Главный тренер "Спартака" Массимо КАРРЕРА. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Главный тренер "Спартака" Массимо КАРРЕРА. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера считает, что его команда упустила победу над "Тосно" (2:2) в матче 10-го тура чемпионата России не из-за плохого физического состояния. Итальянский специалист заверил, что его игроков ждет серьезный разговор.

 
Сегодня. Санкт-Петербург. "Тосно" - "Спартак" - 2:2. Илья КУТЕПОВ против Антона ЗАБОЛОТНОГО."Тосно" вдесятером вырвал ничью в матче со "Спартаком"

Красно-белые сыграли вничью, ведя по ходу встречи со счетом 2:0. Оставшиеся на 29-й минуте вдесятером после удаления Виталия Шахова тосненцы забили два мяча за четыре минуты в концовке.

- Что произошло? Спросите у игроков, - сказал Каррера во флеш-интервью. - Мы провели матч, который готовили. Физическая готовность здесь ни при чем, мы бегали до конца матча. Не это - причина пропущенных нами голов. О причинах надо спрашивать игроков, у меня нет объяснений.

- В этом сезоне "Спартак" очень много пропускает в концовках матчей. Есть ли в этом какая-то закономерность?

- Физические кондиции здесь ни при чем. Это подход и поведение игроков. Они должны подумать над этим.

- Вы быстро отреагировали на удаление в составе "Тосно", практически мгновенно выпустив Промеса. Почему торопились с заменой?

- У "Тосно" был один нападающий. Не было смысла играть в три защитника.

- Будет ли серьезный разговор с командной после такого матча?

- Конечно же, да. Завтра я поговорю с командой. Постараюсь понять, какие мотивации будут в дальнейшем.

Трансляция матча "Тосно" - "Спартак"
"Тосно" вдесятером вырвал ничью в мачте со "Спаратком"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 10-й тур
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КОММЕНТАРИИ (24)
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Chrome

Каррера поплыл. Раньше никогда на игроков не валил. Не важно, по делу или без.

15:29

майор99

П_о_в_а_р ///Леонид Викторович, по слухам, будет не против вернуться на Родину. В Спартак его самое оно.====На Открывашке кресла не выдержат раскачивающегося пельменя )))

15:29

Thomas_Boy_

Кто призывает уволить Карреру, тот есть провокатор и конебомж. "Спартак" - чемпион и неумолимо идет к новому чемпионству. Неудачи - временное явление. Они у всех есть. Надо терпеть и верить. ОУКБ неотвратим.

15:28

Mermeland

Плохие игроки! Плохие!

15:28

Aliment

спекся итальянец... собственно кроме как коллевтив настраивать может ли он чегойнито?? не уверен..а ежель он начинает коллевтив сливать прилюдно, то и хана ему... я вот за "Динамо" болею, но пожалуй и пятачкам посочуйствую..

15:27

HerculesKolya

Динамо, ЦСКА, Локомотив, Марибор, теперь вот Тосно! Спартак сильнее всех этих клубов! Но что в головах игроков происходит в последние 10 минут это фантастика просто! В итоге уже потеряно 10 очков в премьер-лиге и 2 в ЛЧ!

15:26

waleriy

Федун и каррера-чемодан -вокзал-италия.

15:26

П_о_в_а_р

FINIX 2-0 с Динамо, 2-0 с Локо, 2-0 с Тосно. в результате две ничьи на последних минутах и поражение. ------------------------------------ Спросите у игроков.

15:26

FINIX

2-0 с Динамо, 2-0 с Локо, 2-0 с Тосно. в результате две ничьи на последних минутах и поражение. Это уже тенденция, причём устойчивая.

15:25

П_о_в_а_р

КБ-братюни? Ну что, начинаем компанию по "Каррера - геть!" (готов возглавить), или обождём пока? дадим возможность исправиться. Может кто лично пообщается в стиле "Макарон, иди сюда на..."? Ну накипело. К тому ж Леонид Викторович, по слухам, будет не против вернуться на Родину. В Спартак его самое оно.

15:22

футбол>2018

Дайте Карере поработать!!!!Федун, ты им зарплаты еще подними, так они и на поле выходить не будут!!!!

15:22

)V(ax

Хотя нет, в одном предложении правильно, в другом нет. Интересный подход редакторов)))

15:21

Obl2007

Вообщем-слов нет...

15:21

конь-людоед

Ждем обещанных фото из раздевалки...Жаль детям до 16 их нельзя будет смотреть

15:20

Obl2007

Не надо было Таски убирать ! Итак дыра в обороне ! А петковича оставил !

15:20

П_о_в_а_р

МАССИМО КАРРЕРА: "ЧТО ПРОИЗОШЛО? СПРОСИТЕ У ИГРОКОВ!" -------------------- Опа. Такой не при делах весь. пущай убирается. Леонид Викторович придёт, он такого не скажет.

15:19

Headliner85

Как говорил Швондер- Это какой-то...позор.

15:18

velikiy knyaz

Днище из днища

15:16

Valmont0710

Чемодан -вокзал-сапог

15:15

savour

физрук обезглавил защитную линию, убрав с поля самого толкового защитника, а провал свалил на игроков.

15:13

shpasic

спросите у игрочишек.

15:13

passerby

Этих игроков выпускаешь ты - пустышка...

15:11

henri71

Что будете делать дальше? Не знаю, спросите у игроков!

15:11

velikiy knyaz

Домой, домой, ой-ой-ой

15:10