Дмитрий Парфенов: "План на игру? Он остается в раздевалке"

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов после матча со "Спартаком" (2:2) в рамках 10-го тура чемпионата России не согласился с журналистами, предположившими, что его команда играла от обороны. Также специалист отметил, что игра получилась непредсказуемой.

- Теперь Марков (автор первого гола "Тосно" в матче. - Прим. "СЭ") будет чаще выходить в основе?

- Он будет выходить в основе как любой другой игрок. Был тактический ход с его появлением на поле. Ты готовишь план на игру, но потом остаешься вдесятером и приходится перестраивать все. Тем футбол и интересен, что он непредсказуем. Можно все заранее расписать, но играют люди. Да и с другой стороны тоже не роботы.

- А какой у вас был план? Играть от обороны?

- А мы от обороны играли? План он на то и план - он остается в раздевалке.

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