Дмитрий Иванов: "Зобнин до перехода в "Спартак" играл на "детском" контракте"

Бывший генеральный директор "Динамо" Дмитрий Иванов сожалеет, что руководство клуба не смогло удержать в команде полузащитника Романа Зобнина, который в 2016 году перешел в "Спартак". Он отметил, что в контракте игрока были прописаны очень невысокие отступные.

– Рома пришел в команду в 19 лет и вплоть до продажи играл в "Динамо" на "детском" контракте, его зарплата была по меркам РФПЛ очень невысокой.

– Знаю – 250 тысяч рублей. Он сам мне это говорил в интервью "СЭ".

– Да. И, соответственно, очень невысокие отступные. Плохо то, что никто в "Динамо" не позаботился о том, чтобы удержать футболиста, несмотря на эти отступные. С этими тремя миллионами клуб упустил нынешнего игрока сборной, к которому очень тепло относится Станислав Черчесов, а "Спартак", укрепившись им, стал чемпионом. С другой стороны, три миллиона – это были хорошие деньги для вылетевшего из премьер-лиги клуба. Тем более, что "входная" стоимость за Зобнина по сравнению с этим была смешной и составляла сотни тысяч рублей.

Я имел прямое отношение к его переходу из академии Коноплева в "Динамо". Решение Рома принимал очень тяжело: были опасения перед новым городом, новыми условиями жизни и отношениями. Пришлось много общаться и с ним самим, и с его мамой. После первой тренировки с дублем "Динамо", где его, просто чтобы освоиться, поставили центральным защитником, в панике звонил и просил забрать оттуда... А потом, очень неуверенно чувствуя себя поначалу в Москве, проделал фантастическую работу. Молодец, немногим такое доступно. (Игорь РАБИНЕР)

Полная версия интервью Андрея Кобелева и Дмитрия Иванова