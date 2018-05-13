Дмитрий Хохлов: "Жаль, не смогли забить "Спартаку" еще"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов заявил, что настраивал команду на матч 30-го тура РФПЛ со "Спартаком" (1:0), как на последний бой.

– Самое старое московское дерби, мотивация была серьезная. Настраивались, как на последний бой. Тяжелая игра, накал был высокий. Жаль не смогли забить еще.

- Как настраивали команду, учитывая, что могли оказаться в стыках?

- Не просчитали этот момент после последней игры. Но когда стало понятно, что к чему, сказал ребятам: тем интереснее. Понимал, что и так дополнительно мотивировать не надо. За играми параллельными не следил. А когда в перерыве попытались назвать счет, я это сразу остановил. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)