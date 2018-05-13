16:17 | Футбол — РФПЛ

Дмитрий Хохлов: "Жаль, не смогли забить "Спартаку" еще"

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Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов заявил, что настраивал команду на матч 30-го тура РФПЛ со "Спартаком" (1:0), как на последний бой.

– Самое старое московское дерби, мотивация была серьезная. Настраивались, как на последний бой. Тяжелая игра, накал был высокий. Жаль не смогли забить еще.

- Как настраивали команду, учитывая, что могли оказаться в стыках?

- Не просчитали этот момент после последней игры. Но когда стало понятно, что к чему, сказал ребятам: тем интереснее. Понимал, что и так дополнительно мотивировать не надо. За играми параллельными не следил. А когда в перерыве попытались назвать счет, я это сразу остановил. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Спартак М - Динамо М

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 30-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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alex-ls

надо было 6 пенальти дать, тогда бы 6 забили

16:25

Эугенио

А надо было им еще закатить!

16:20

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