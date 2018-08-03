Дмитрий Хохлов: "Не хватило сил, которые оставили в Туле"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов недоволен результатом матча с "Рубином" во втором туре чемпионата России (1:1). По его мнению, "бело-голубые" могли рассчитывать на победу как в матче с казанцами, так и в игре с тульским "Арсеналом".

- Очень тяжелая игра. Первый тайм провели практически идеально, а во втором начали проседать. Возможно, не хватило сил, которые оставили, играя вдесятером в Туле. - Довольны, что набрали всего два очка на старте сезона? - Не совсем. Играли против "Арсенала" вдесятером 85 минут. Вроде бы, неплохой результат, но хотелось бы победить. Точно так же упустили победу в матче с "Рубином". (Ярослав СУСОВ)