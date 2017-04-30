Дмитрий Галямин: "Жду красивой игры в дерби и победы ЦСКА"

Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Галямин считает, что в дерби со "Спартаком" сильнее окажутся армейцы. Он отметил, что обе команды забьют и многое в игре будет зависеть от игры полузащиты.

– Помимо победы ЦСКА жду и красивой игры от команд. Не знаю, каким будет счет, но голы забьют и те, и другие, – сказал Галямин. – ЦСКА и "Спартак" располагают качественными составами, вымученной игры они не покажут.

– Насколько серьезно может сказаться на ЦСКА потеря Дзагоева?

– К сожалению, у Алана весь сезон проблемы со здоровьем. Армейцы справлялись без него, шли в числе лидеров. Хотелось бы увидеть его на поле сегодня, но Гончаренко, в случае чего, сможет заменить полузащитника.

– "Спартак", если наберет очки, уже не подпустит никого?

– Согласен. Если спартаковцы сыграют даже вничью, то все станет ясно. Но если победу одержит ЦСКА, то в концовке может произойти все, что угодно.

– Допускаете, что команда Карреры выйдет в дерби под психологическим давлением, боясь проиграть?

– Не думаю, что так будет. "Спартак" неплохо действует на контратаках, он сосредоточится на сохранении положительного для себя результата. Состав позволяет Каррере играть в разнообразный футбол – и атаковать, и контратаковать, и обороняться. ЦСКА тоже находится в хорошем состоянии, судя по разгрому "Локомотива".

– За противостоянием кого из футболистов вам будет интересно понаблюдать?

– На персоналии переходить не буду. Многое будет зависеть от середины поля. В составах есть креативные футболисты, способные решить исход встречи одним дальним ударом или финтом. (Сергей АСТАХОВ)

Матч ЦСКА – "Спартак" состоится сегодня, 30 апреля, начало – в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.